Pentru ce categorie de masini trebuie facut ITP-ul odata la 6 luni. Legea a fost promulgata in Parlament

Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului 3/2024 pentru modificarea unor acte normative din domeniul transportului rutier. Astfel, sunt exceptate de la obligatia de a efectua inspectia tehnica periodica vehiculele lente, respectiv vehiculele a caror viteza maxima constructiva este de pana la 25 km/h.De asemenea, este stabilita efectuarea la sase luni a ITP-ului in cazul tuturor autovehiculelor care desfasoara ... citește toată știrea