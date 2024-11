Pentru ce venea Prigoana, saptamanal, tocmai pana la Bran

Restaurantul in care a murit marti, 12 noiembrie, omul de afaceri Silviu Prigoana (60 de ani) se afla in comuna Bran, la 3 kilometri distanta de Castelul Bran.Conform Booking.com, locatia este o pensiune de 3 stele care are si un restaurant destul de cautat: "Restaurantul proprietatii serveste un meniu variat, mancarurile fiind preparate cu ingrediente ecologice provenite din zona Bran. Printre acestea se numara branzeturi si produse lactate, pastrama de oaie, pastrav, legume si fructe locale, ... citește toată știrea