Pentru ce votam la alegerile din 9 iunie?

Mai sunt doar cateva zile pana la prima serie de alegeri pe care Romania le organizeaza in acest an, anul cu cel mai mare numar de scrutinuri. Duminica, 9 iunie, brasovenii sunt asteptati sa isi aleaga, pentru urmatorii 4 ani, primarul orasului, reprezentantii in Consiliul Local, presedintele Consiliului Judetean si consilierii judeteni. De asemenea, alaturi de ceilalti romani, brasovenii si cei care sunt in vizita in orasul nostru vor putea vota pentru reprezentantii tarii noastre in ... citește toată știrea