Pentru constructia Autostrazii Sibiu - Fagaras nu se vor face defrisari. Proiectata pentru 140 km/h

Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Sibiu a emis a emis in 7 februarie acordul de mediu pentru Autostrada Sibiu - Fagaras, artera care va avea lungimea de 68,05 kilometri (din care aproape 30 km in judetul Brasov) si va fi impartita in patru tronsoane.Conform documentatiei aprobate de APM Sibiu, traseul autostrazii trece se intersecteaza cu trei situri Natura 2000 si se invecineaza cu alte 12 arii protejate.Pe de alta parte, conform acordului de mediu, pentru realizarea acestui drum de ... citeste toata stirea