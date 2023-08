Intre 18 si 20 august, in Cartierul Izvor Tarlungeni se va desfasura a treia editie a Izvor Fest, un eveniment dedicat familiilor. In cele trei zile, pe scena vor urca artisti precum Lupii lui Calancea, Mario Fresh, Azur si Nelu Vlad, Trupa 6, Smart Band, Harmoniac, Disco Biscuit, Dj Minu, Dj Lauri, Cosmin Fogoros, Alex Modoi, Alinul, Tudor Constantinescu, Dj Rux, Dj Vali Cretu, Stephan F, Luci Samuila, Dj Cosmin Soare, Dj Ilie.De asemenea, in cadrul festivalului, vizitatorii se vor bucura de ... citeste toata stirea