Pentru francezi, e cel mai bun jandarm

"Tu decizi daca visul tau va deveni realitate! Poti astepta pur si simplu, poti sa iti doresti, dar el nu se va materializa decat cu angajament si actiune...". Asa suna prezentarea unui jandarm brasovean, locotenent Marian Balaban, ofiter in cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Burebista" Brasov, care a fost selectat, in urma unui concurs, sa participe ca reprezentant al Jandarmeriei Romane la "Stagiul de formare a ofiterilor in cadrul Scolii de Ofiteri a Jandarmeriei Nationale Franceze (EOGN)" ... citeste toata stirea