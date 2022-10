Pentru o zi, Parcul Tractorul va fi "Promenada Inimilor"

Sambata, de la ora 10.00, in Parcul Tractorul, elevii carora le place sa alerge sunt asteptati sa ia startul in "Promenada Inimilor"- cross pentru sanatatea inimii. Evenimentul este organizat de Cluburile Rotary Brasov si Rotary Brasov Kronstadt impreuna cu Societatea Romana de Cardiologie si Fundatia Romana a Inimii, cu ocazia Saptamanii Mondiale a Inimii.Pentru evenimentul din 8 octombrie, in Parcul Tractorul sunt amenajate patru trasee pe categorii de varsta, cel mai lung avand lungimea de ... citeste toata stirea