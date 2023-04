Pentru prima data din februarie 2020 (perioada de dinaintea pandemiei de COVID-19), nu a existat niciun exces de mortalitate in UE in ansamblu, deoarece indicatorul a scazut sub nivelul de referinta (numarul mediu de decese pentru aceeasi perioada din 2016-2019) pana la -2% in februarie 2023.In comparatie, rata de mortalitate excesiva a fost de 8% in februarie 2022 (39.000 de decese suplimentare), de 6% in februarie 2021 (26.000 de decese ... citeste toata stirea