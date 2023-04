Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, a mers la Muntele Athos dupa Pasti, unde, timp de cateva zile, s-a rugat si s-a intalnit cu calugarii de la schiturile romanesti. "In Saptamana Luminata am petrecut cateva zile pe Sfantul Munte Athos pentru a ma ruga pentru sanatatea noastra si a tuturor semenilor nostri. Am trait multe momente binecuvantate in acest loc care este tezaurul cel mai de pret al ortodoxiei, dar cel mai mult m-au impresionat calugarii romani care si-au dedicat viata ... citeste toata stirea