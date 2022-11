Pentru toate constructiile, studii: mediu, circulatie, utilitati, insorire, impact vizual

Dupa ce a fost in dezbatere publica, in perioada 21 septembrie - 10 octombrie, proiectul de "Regulament pentru construirea pe terenuri in panta" va fi supus aprobarii Consiliului Local Brasov in sedinta de plen din aceasta luna.Varianta supusa aprobarii alesilor va contine si propuneri venite din partea cetatenilor. Mai exact, potrivit raportului dezbaterii publice, pentru acest regulament s-au transmis, in scris, 14 propuneri/observatii/opinii. Dintre acestea 3 propuneri au fost preluate, ... citeste toata stirea