Pentru "Ziua care nu se uita". 5 kilometri in 14 minute si 45 de secunde

Aproximativ 1.300 de alergatori au luat startul, sambata, 16 noiembrie, in Crosul 15 Noiembrie, ajuns la editia cu numarul 35. Competitia este organizata anual pe acelasi traseu pe care au mers, in urma cu 37 de ani, muncitorii de la uzina Steagu Rosu spre "Judeteana de partid", cerandu-si drepturile, dupa ce salariile le fusesera diminuate, iar conditiile de viata in Romania comunista si in "Brasovul muncitoresc" se degradasera tot mai mult. Protestul lor, initial unul cu revendicari sociale, ... citește toată știrea