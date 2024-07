Pepenii vor fi controlati in toata tara, pentru determinarea reziduurilor de pesticide

Autoritatea Nationala Fitosanitara (ANF) va verifica pepenele romanesc, incepand de luni, 8 iulie, in cadrul unor actiuni de control pentru determinarea reziduurilor de pesticide la legumele si fructele proaspete de sezon, in vederea respectarii prevederilor legale in domeniu, a anuntat, duminica, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).Astfel, pana in 31 august a.c., numarul de probe care vor fi verificate va fi suplimentat cu 102, ajungandu-se la un total de 186 probe de pepeni ... citește toată știrea