Perchezitii coordonate de Parchetul European acasa la fosta ministra a Sanatatii Sorina Pintea (PSD)

Parchetul European (EPPO) efectueaza, marti, perchezitii acasa la fosta ministra a Sanatatii Sorina Pintea (PSD) intr-un dosar in rem in care ar fi vizat insa sotul acesteia, potrivit surselor G4Media.Deocamdata, nu sunt persoane care sa aiba calitatea de suspect in dosar.Sorina Pintea (PSD), ministru al Sanatatii numit in 2018 si demisa odata cu caderea, prin motiune de cenzura, a cabinetului Dancila, a fost condamnata, in aprilie 2024, la 3 ani si 6 luni cu executare, pentru luare de mita, ... citește toată știrea