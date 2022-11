Perchezitii DIICOT in Neamt, Brasov, Ilfov si Bucuresti, intr-un dosar de inselaciune; prejudiciul - 2 milioane euro

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau, impreuna cu procurorii DIICOT Bacau, efectueaza, miercuri dimineata, 33 de perchezitii domiciliare in judetele Neamt, Brasov, Ilfov si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar penal privind infractiunile de constituire a unui grup infractional organizat, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, transmiterea fictiva a partilor sociale ori a actiunilor detinute intr-o societate comerciala, in scopul savarsirii unei infractiuni ... citeste toata stirea