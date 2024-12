Perchezitii domiciliare in judetul Brasov, intr-un dosar de evaziune fiscala si delapidare. Prejudiciul inregistrat este de 2.560.000 lei

Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, au pus in aplicare miercuri dimineata, 4 decembrie 2024, doua mandate de perchezitii domiciliare in judetul Brasov, intr-un dosar de urmarire penala in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, fapta prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. ... citește toată știrea