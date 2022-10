Perchezitii extinse in dosarul "kerosen"

Politistii din Prahova au efectuat, marti, 18 octombrie, 4 perchezitii intr-un dosar de furt calificat de carburanti din autocisterne, care are legatura cu speta in care un sofer de "TIR" a fost prins intr-o parcare din Brasov in timp ce fura kerosen destinat avioanelor din autovehiculul pe care il conducea. Descinderile au avut loc la sediul unei societati comerciale si la domiciliile a trei persoane, in comunele Brazi, Barcanesti si Targsoru Vechi. "Din cercetari a reiesit faptul ca, in ... citeste toata stirea