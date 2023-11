In respectiva cauza a fost pusa in miscare actiunea penala fata de urmatoarele persoane fara calitate speciala:- persoana fizica S.E.L., cercetata in calitatea de inculpat pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala prevazuta de art. 9, alin. 1, lit. f) din Legea 241/2005;- persoana juridica R.I. S.R.L., cercetata in calitatea de inculpat pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala prevazuta de art. 9, alin. 1, lit. f) din Legea 241/2005;respectiv se efectueaza urmarire ... citeste toata stirea