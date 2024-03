Perchezitii in Brasov, Bucuresti si in 19 de judete, intr-un dosar vizand obtinerea ilegala de fonduri pentru IMM garantate de stat

IGPR transmite ca se fac 66 de perchezitii in Brasov, Bucuresti si in 20 de judete, intr-un dosar vizand obtinerea ilegala de fonduri pentru IMM garantate de stat, in care sunt implicate 25 de persoane si 30 de firme. Prejudiciul, este de aproape 6 milioane de lei.Politistii au desfasurat luni si marti 66 de perchezitii in Brasov, Bucuresti si in 20 de judete, intr-un dosar vizand obtinerea ilegala de fonduri pentru IMM garantate de stat, in care sunt implicate 25 de persoane si 30 de firme. ... citește toată știrea