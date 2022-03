Perchezitii in Brasov la persoane suspectate de talharie si furt din locuinta

In aceasta dimineata, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova pun in executare mandate de perchezitie domiciliara, in judetele Brasov si Prahova.Potrivit IJP, Prahova perchezitiile sunt efectuate la persoane banuite de furturi si talharii, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 56.000 lei.Descinderile au loc intr-un oras si trei comune din judetele Prahova si Brasov in vederea documentarii activitatii infractionale a mai ... citeste toata stirea