Perchezitii in cadrul unui dosar de braconaj si nerespectarea regimului armelor si munitiilor

Politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase - Brasov, cu sprijinul Politiei Municipiului Brasov, Politiei Municipiului Fagaras si al politistilor din cadrul Inspectoratelor de Politie Judetene Covasna si Sibiu, au pus in executare 7 mandate de perchezitie domiciliara in Sibiu, intr-un dosar penal, aflat in instrumentarea procurorului militar din cadrul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Cluj, privind comiterea ... citește toată știrea