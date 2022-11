Perchezitii intr-o cauza penala ce vizeaza infractiuni de coruptie! Suspectul, care a fost retinut, le promitea celor care sustineau examenul auto ca vor lua proba practica!

Ofiteri de politie ai Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Brasov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, au pus in aplicare, in cursul zilei de 24.11.2022, doua mandate de perchezitie domiciliara pe raza judetului Brasov.Dintre care unul la domiciliul unui suspect, iar cel de-al doilea la sediul unei societati comerciale, intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie. ... citeste toata stirea