Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov - Serviciul de Investigatii Criminale efectueaza in aceasta dimimneata 8 perchezitii domiciliare, in municipiul Constanta si in judetul Vaslui, intr-un dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov, in care se efectueaza cercetari cu privire la savarsirea de infractiuni de inselaciune, comise prin metoda "Accidentul".Din cercetari a reiesit faptul ca, in perioada februarie - aprilie 2023, mai ... citeste toata stirea