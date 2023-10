In aceasta dimineata - 16.10.2023, incepand cu orele 07:00, sub delegarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, politisti din cadrul I.P.J. Brasov - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, cu sprijinul politistilor din cadrul Serviciului Criminalistic Brasov efectueaza un numar de 3 perchezitii domiciliare in municipiul Brasov, intr-un dosar penal ce vizeaza infractiuni de luare de mita si dare de mita.Cu ocazia punerii in ... citeste toata stirea