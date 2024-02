Perchezitii la Brasov, intr-un dosar international: aprovizionau dentistii cu aparatura furata din Franta

DIICOT si IGPR au pus in aplicare marti, 27 februarie, 22 de mandate de perchezitie domiciliara, la persoane fizice si juridice, in judetele Brasov, Tulcea, Maramures, Iasi si Suceava, intr-o cauza penala aflata in instrumentarea Sectiunii de cercetari din Nancy a Jandarmeriei Nationale Franceze, in care sunt vizati membrii unui grup organizat de criminalitate itineranta, specializat in comiterea de furturi de aparatura stomatologica, pe teritoriul Frantei.Potrivit autoritatilor franceze, ... citește toată știrea