Procurorii Directia Nationala Anticoruptie (DNA) au facut marti, 26 septembrie, perchezitii in Predeal, judetul Brasov, la o casa aflata in proprietatea lui Gilca Boris si Rotaru Felicia, cetateni ai Republicii Moldova, in cadrul unei anchete deschise la solicitarea Consiliului National de Anticoruptie (CNA) din Republica Moldova, au declarat pentru G4Media surse judiciare.Perchezitiile au fost confirmate intr-un comunicat al DNA, care nu a facut insa publice numele celor doi cetateni. ... citeste toata stirea