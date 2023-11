Doua perchezitii domiciliare au efectuat in dimineata zilei de marti, 21 noiembrie, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice. Una dintre acestea a fost in municipiul Bucuresti, iar cealalta in judetul Ilfov. Politistii brasoveni spun ca este vorba despre persoane cercetate pentru evaziune fiscala."Cu ocazia efectuarii acestor perchezitii se urmareste identificarea si ridicarea, in vederea cercetarilor, de medii de ... citeste toata stirea