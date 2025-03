Perchezitii la mercenari din gruparea lui Horatiu Potra, care au vrut sa participe la protestul din 8 decembrie

Perchezitii in acesta dimineata, la mai multi mercenari din gruparea lui Horatiu Potra, coordonate de Parchetul General.Distribuie daca iti place!In aceasta dimineata au loc mai multe perchezitii in tara, cei vizati fiind mercenari din brigada lui Horatiu Potra, dat in urmarire de autoritatile din Romania, apropiat al lui Calin Georgescu, tranmite Gandul.ro.Potrivit surselor Gandul, perchezitiile sunt coordonate de Parchetul General."Este vorba despre persoane care ar fi trebuit sa vina ... citește toată știrea