Perchezitii la persoane si firme suspectate de detinere ilegala de articole pirotehnice

Peste 150 de perchezitii au loc miercuri dimineata in Bucuresti si in 23 de judete, la persoane si firme suspectate de detinere ilegala de articole pirotehnice, in cadrul Planului de actiune ,,Foc de Artificii", soldat pana acum cu confiscarea a peste 100 de tone de materiale pirotehnice, informeaza IGPR."In data de 28 decembrie 2022, sub coordonarea Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul I.G.P.R., sunt puse in aplicare 153 autorizatii de perchezitie domiciliara, la ... citeste toata stirea