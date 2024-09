Perchezitii la samsarii de masini second-hand. Peste 140 de masini au fost vandute fara documente legale. La evaziunea fiscala au pus umarul si persoane din judetul Brasov

Mai multe mandate de aducere au fost emise pe numele unor cetateni din judetul Brasov astazi, 26 septembrie a.c de catre politistii din Bucuresti. Persoanele sunt vizate in cadrul perchezitiilor care s-au efectuat joi, in Capitala si in mai multe judete, intr-un dosar de evaziune fiscala in forma continuata. A fost identificata o firma care ar fi vandut peste 140 de masini second-hand fara a evidentia operatiunile in contabilitate si a produs un prejudiciu de peste 1,3 milioane de lei."Astazi, ... citește toată știrea