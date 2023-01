Perchezitii la traficanti de arme in Brasov

Politistii Serviciului Investigatii Criminale Brasov, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au surprins in flagrant delict un barbat care ar fi oferit spre vanzare, ilegal, arme letale si au efectuat 13 perchezitii domiciliare la persoane banuite de savarsirea infractiunii de "nerespectarea regimului armelor si munitiilor".La nivelul structurii de investigatii criminale din Brasov, s-a constituit un dosar penal, in care, in colaborare cu Serviciul Arme, ... citeste toata stirea