Perchezitii la traficanti de droguri

In data de 26 februarie 2024, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Brasov, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Brasov, au efectuat 3 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetul Buzau, fiind vizate 2 persoane cercetate pentru cultivare de canabis si trafic de droguri de risc.In urma perchezitiilor domiciliare, a fost descoperita o cultura indoor, formata din 370 de plante de canabis, de ... citește toată știrea