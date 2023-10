Trei perchezitii imobiliare au efectuat politistii brasoveni luni, 16 octombrie, incepand cu ora 07.00, intr-un dosar ce vizeaza infractiuni de dare si luare de mita. Politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, cu sprijinul politistilor din cadrul Serviciului Criminalistic Brasov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov au descins la cele trei adrese in cautarea de noi probe."Cu ocazia punerii in executare a mandatelor ... citeste toata stirea