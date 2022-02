Perchezitii si arestari. Din Arad au furat la Brasov

O persoana de sex masculin, purtand masca de protectie sanitara, ar fi patruns, in repetate randuri, in perioada decembrie 2021-ianuarie 2022, in interiorul sediului unei societati comerciale situata pe raza municipiului Brasov, de unde ar fi sustras mai multe bunuri, respectiv mai multe expresoare de cafea, creand un prejudiciu de aproximativ 18.520 lei. Este vorba despre un barbat, in varsta de 46 ani, din judetul Arad, acesta fiind banuit de savarsirea mai multor fapte similare, in mai multe ... citeste toata stirea