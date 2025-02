Perchezitii si in judetul Brasov. Procurorii DNA efectueaza cercetari intr-un dosar penal pentru luare si dare de mita in activitatea economica desfasurata in Portul Constanta

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea, in perioada 2024 - 2025, de catre functionari publici si oameni de afaceri a unor infractiuni de luare si dare de mita, in legatura cu activitatea economica desfasurata in Portul Constanta. In cursul zilei de 24 februarie 2025, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la ... citește toată știrea