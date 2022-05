Perchezitiile in dosarul "Mita la RAR": 9 barbati in arest, 24 de masini ridicate

In urma celor 36 de perchezitii domiciliare efectuate joi, 26 mai, de politistii brasoveni de la Criminalitate Economica si Investigatii Criminale, intr-un dosar in care sunt vizate fapte de coruptie legate de dosarul RAR Brasov, au fost identificate si indisponibilizate 24 de autovehicule, totodata fiind ridicate inscrisuri ce constituie mijloace materiale de proba necesare continuarii cercetarilor. De asemenea, au fost puse in aplicare 37 de mandate de aducere, iar in baza probatoriului ... citeste toata stirea