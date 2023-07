Performanta se face si in mediul rural. Patru elevi ai Scolii Gimnaziale Moieciu de Jos au obtinut nota maxima la Evaluarea Nationala.Si in mediul rural se poate face performanta, au dovedit-o patru elevi ai scolii din Moieciu de Jos care au luat nota maxima la probele de la Evaluarea Nationala.Astfel, cei patru elevi de 10 au pus Scoala Gimnaziala Moieciu de Jos in topul scolilor din mediul rural din judetul Brasov!"La Scoala Gimnaziala Moieciu de Jos se face performanta!In ultimii ani, ... citeste toata stirea