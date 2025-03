Pericol de avalanse in Muntii Fagaras

Salvamontistii atentioneaza ca in Muntii Fagaras si Muntii Bucegi riscul producerii unor avalanse este unul insemnat. Stratul nou-depus de zapada va fi instabil, iar declansarea avalanselor, in general de dimensiuni medii sau mici, va fi posibila chiar si la supraincarcari slabe ale stratului."Stratul nou se va aseza peste zapada veche, care este inca umeda in interior si inghetata la suprafata, pe fondul racirii vremii. Aceasta prezinta pe multe pante cruste de gheata, peste care zapada noua ... citește toată știrea