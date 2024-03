Pericol de gradul 4 de avalanse in Muntii Fagaras si in Masivul Bucegi

Este risc de avalansa, evaluat la gradul 4 din 5, in Muntii Fagaras si in Masivul Bucegi.Salvamont Brasov avertizeaza avertizeaza ca riscul de producere a unor avalanse in Muntii Fagaras si in Muntii Bucegi este foarte ridicat, evaluat la 4 pe o scara de la unu la cinci.Salvatorii le recomanda turistilor sa "prioritizeze siguranta" si sa evite "orice activitate" in aceste zone."Avand in vedere ninsorilor din ultima perioada, salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Judetean ... citește toată știrea