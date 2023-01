"Permis pentru viitor", gratis pentru tinerii din medii defavorizate

Tinerii din medii defavorizate pot face scoala de soferi gratis, daca se inscriu in programul "Permis pentru viitor", pana in 24 ianuarie, si sunt selectati. Persoanele eligibile pentru finantare sunt tinerii din medii defavorizate, cu varsta intre 18 si 25 de ani care doresc sa obtina permis de conducere de categorie B, C sau D, inclusiv pentru tractoare agricole sau forestiere, troleibuze si tramvaie. Pe langa formularul de inscriere completat sunt necesare cinci documente: scrisoare de ... citeste toata stirea