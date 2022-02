Persani: Localnic, calcat de masina la intrarea in sat

Luni, 31 ianuarie, dispeceratul IPJ Brasov a fost sesizat prin apelul unic de urgenta 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe DN1.Din primele cercetari efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca un tanar, in varsta de 23 ani, care conducea o autoutilitara, ce tracta o remorca de tip platforma, pe DN1, la intrarea in localitatea Persani dinspre municipiul Fagaras, a surprins si accidentat un pieton, angajat ... citeste toata stirea