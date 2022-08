Perseidele, spectacolul astronomic din aceasta noapte. Daca va fi cer senin, le vom vedea si din Brasov

Daca e jumatatea lunii, e spectacol pe cer. Ca de obicei, isi face aparitia curentul de meteori Perseide. Denumite dupa constelatia din care par ca vin, Perseidele reprezinta unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi intr-un an. Perseidele sunt cunoscute pentru ca este perioada concediilor si a vacantelor, perioada din an cand oamenii petrec mai mult timp sub cerul liber, noaptea.Anul acesta, pentru Perseide perioada de activitate este intre 17 iulie si 26 august, iar astronomii au ... citeste toata stirea