Persida Esimboiu, presedintele PNL Fagaras: ,,Pe site-ul primariei despre buget, doar 3 pagini cu cifre vagi de venituri si cheltuieli, fara anexe. CL Fagaras n-a fost convocat pentru a adopta bugetul local"

Ec. Persida Esimboiu, presedintele PNL Fagaras, spune ca Fagarasul ar trebui sa aiba bugetul local 2022 aprobat pana la data de 11 februarie, doar ca primarul n-a convocat plenul CL Fagaras in sedinta ordinara sau extraordinara.,,Consiliul Local Fagaras ar fi trebuit sa adopte Bugetul Local pentru 2022, pana in 11 februarie 2022. Cel putin asta impune legislatia. Dar pana astazi, 8 februarie 2022, Consiliul Local nici macar nu a fost convocat in sedinta cu acest subiect pe ordinea de zi. ... citeste toata stirea