Cincisprezece salvamontisti intervin, in aceasta dimineata, pentru recuperarea unui turist decedat in Muntii Fagaras, in zona Varfului Puha.Trupul turistului gasit decedat va fi coborat luni din Muntii Fagaras. Salvamont Sibiu intervine cu o echipa formata din 15 persoane.Serviciul Public Judetean Salamont Sibiu anunta desfasurarea unei ample interventii in zona varfului Puha din Muntii Fagaras pentru recuperarea unui trup neinsufletit.Potrivit Salvamont Sibiu, o echipa de 15 persoane s-a