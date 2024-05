Persoana scoasa, in aceasta dimineata, din raul Olt

In aceasta dimineata, in jurul orei 10.30, am fost solicitati pentru a interveni in zona localitatii Voila, la recuperarea unei persoane din raul Olt.La fata locului s-au deplasat o autospeciala cu apa si spuma, un echipaj cu barca, si o ambulanta a Serviciului de Ambulanta Judetean cu medic. De asemenea, a fost alertat SVSU Voila.La sosirea echipajelor operative persoana era deja extrasa din rau, s-a ... citește toată știrea