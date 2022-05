Persoanele care deseneaza sau fac grafitti pe cladiri si garduri ar putea plati amenzi cuprinse intre trei mii si sase mii de lei.Iar in timp de 15 zile, acestia trebuie sa refaca suprafetele vandalizate pe cheltuiala proprie.Sunr decizii luate, miercuri, in Senat.De asemenea, vor fi pedepsiti inclusiv cei care distrug afisele si reclamele amplasate in mod legal sau insista sa lase mesaje, indiferent daca sunt sau ... citeste toata stirea