Pescarii romani nu mai prind nimic in Marea Neagra

Largirea plajelor a adus modificari mari in ecosistemul marii. Pentru ca nu mai gasesc hrana la mal, multe specii de pesti au migrat in larg si nu se mai prind in plasele pescarilor.Sa nu ne mire asadar daca nu mai gasim la cherhanale, biban, rapane, ori hamsii, din Marea Neagra. Biologii spun ca vor trece ... citește toată știrea