Doi barbati au fost prinsi de politistii locali in timp ce pescuiau ilegal cu plase monofilament in lacul Cetatii Fagaras. Cand au dat nas in nas cu oamenii legii, care patrulau la acea ora din noapte, au incercat sa fuga, insa unul dintre ei a fost prins si dus la sediul Politiei Locale, iar celalalt barbat a fost identificat ulterior."Duminica noaptea, in jurul orelor 0.20, o patrula a Politiei Locale Fagaras, in timp ce efectua serviciul de patrulare pedestra in zona lacului Cetati de pe ... citeste toata stirea