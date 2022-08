Miercuri, 10 august, pe raza judetului Sibiu a fost identificat un focar de Pesta Porcina Africana, in localitatea Cartisoara.Ca masura imediata, s-a convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor, iar deciziile luate, cu aplicare de joi, 11 august, au fost:- uciderea suinelor existente in exploatatie, in numar de 9 capete tineret porcin, prin metoda "ucidere prin asomare cu pistol cu glont captiv si decerebrare prin spinalizare; ... citeste toata stirea