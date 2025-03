Peste 1.000 de copii din Brasov, invatati de jandarmi sa gestioneze conflictele

De la inceputul anului 2025 si pana in prezent, jandarmii din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Brasov au sustinut ateliere educativ-preventive in unitatile de invatamant din judetul Brasov, in urma carora au fost instruiti peste 1.000 de elevi din ciclul anteprescolar, primar si gimnazial, transmite institutia"Abordand o tematica diversa, in functie de particularitatile varstei, colegii nostri le-au prezentat celor mici atat profesia de jandarm, echipamentul si tehnica specifica, cat si ... citește toată știrea