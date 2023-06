Primaria Brasov a anuntat luni, 12 iunie, ca de joi, 15 iunie, incepe procesul de inscriere a copiilor la cresele din Brasov, pentru anul scolar 2023- 2024. Aceasta etapa se va derula pana in data de 30 iunie si vizeaza inscrierea celor mici la cele 9 crese functionale in acest moment, cu un total de 1.070 de locuri.Depunerea dosarelor de inscriere se va face, in urma unei programari, la sediul cresei pentru care parintii opteaza sa faca inscrierea copilului (prima optiune), in intervalul ... citeste toata stirea